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Українське МЗС протестує проти продовження арешту Сущенку

Понеділок, 25 вересня 2017, 13:39

Міністерство закордонних справ України висловлює протест, стосовно незаконного утримання під вартою в РФ за фіктивною справою українського журналіста Романа Сущенка.

Про це у Twitter повідомила прес-секретар МЗС Мар’яна Беца.

"Безпідставне тримання журналіста  Р.Сущенка під вартою в РФ за фіктивним обвинуваченням. Висловлюємо протест. Боремось далі", - написала Беца.

В коментарі "Українській правді" вона додала, що українське зовнішньополітичне відомство постійно доносить до відома  російської сторони протизаконність подібних дій, що це є політично вмотивована справа, побудована на сфабрикованих обвинуваченнях.

"Разом із тим, як такої реакції російської сторони немає. Але наш консул, як і адвокат,  мають змогу відвідувати Романа Сущенка. Дуже важливо, що з ним є безпосередній контакт. В принципі, він перебуває в досить нормальному стані. Одночасно ми бачимо, що ніяких зрушень щодо його звільнення немає", - сказала речниця.

Також Беца зазначила, що МЗС намагається боротися за його звільнення дипломатичним шляхом, але ситуація знаходиться виключно в політичній площині.

"Поки не варто говорити, як далі буде будуватися переговорний процес , оскільки розкриття всіх деталей може зашкодити справі", - додала прес-секретар.

Раніше повідомлялося, що у понеділок, 25 вересня, московський суд продовжив арешт незаконно утримуваному у російському СІЗО журналісту Роману Сущенку.

Як відомо, Романа Сущенка, який з 2010 року працював кореспондентом "Укрінформу" у Франції, 30 вересня 2016 року затримали у Москві, куди він прибув із приватною поїздкою.

7 жовтня йому висунули звинувачення в "шпигунстві". У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. В ГУР МОУ заперечили це.

24 січня 2017 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, в якій вимагала від РФ звільнити Сущенка, а також припинити переслідувати українських журналістів на території анексованого Криму.

Наприкінці червня суд у Москві вирішив залишити під вартою ще на 3 місяці українського журналіста Романа Сущенка. В українському МЗС відреагували на це "рішучим протестом".

Яна Міланова, УП

Теми: Сущенкополітв'язніРосіяМЗС
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