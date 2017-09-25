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Украинский МИД протестует против продления ареста Сущенко

Понедельник, 25 сентября 2017, 13:39

Министерство иностранных дел Украины выражает протест в отношении незаконного содержания под стражей в РФ по фиктивному делу украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Безосновательное содержания журналиста Р.Сущенко под стражей в РФ по фиктивному обвинению. Выражаем протест. Боремся дальше", - написала Беца.

В комментарии "Украинской правде" она добавила, что украинское внешнеполитическое ведомство постоянно доносит до сведения российской стороны противозаконность подобных действий, что это политически мотивированное дело, построенное на сфабрикованных обвинениях.

"Вместе с тем, как таковой реакции российской стороны нет. Но наш консул, как и адвокат, имеют возможность посещать Романа Сущенко. Очень важно, что с ним есть непосредственный контакт. В принципе, он находится в достаточно нормальном состоянии. В то же время мы видим, что никаких сдвигов, относительно его освобождения, нет ", - сказала пресс-секретарь.

Также Беца отметила, что МИД пытается бороться за его освобождение дипломатическим путем, но ситуация находится исключительно в политической плоскости.

"Пока не стоит говорить, как дальше будет строиться переговорный процесс, поскольку раскрытие всех деталей может навредить делу", - добавила пресс-секретарь.

Ранее сообщалось, что в понедельник, 25 сентября, московский суд продлил арест незаконно удерживаемому в российском СИЗО журналисту Роману Сущенко.

Как известно, Романа Сущенко, который с 2010 года работал корреспондентом "Укринформа" во Франции, 30 сентября 2016 задержали в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

7 октября ему предъявили обвинение в "шпионаже". В ФСБ России заявили, что Сущенко является сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины. В ГУР МОУ отрицают это.

24 января 2017 Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой потребовала от РФ освободить Сущенко, а также прекратить преследовать украинских журналистов на территории аннексированного Крыма.

В конце июня суд в Москве решил оставить под стражей еще на 3 месяца украинского журналиста Романа Сущенко. В украинском МИД отреагировали на это "решительным протестом".

Яна Миланова, УП

Темы: СущенкополитзаключенныеРосcияМИД
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