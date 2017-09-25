Обшук у Трояна: Аваков 6 годин захищав свого заступника на засіданні в АП
Через липневий обшук будинку замміністра внутрішніх справ Вадима Трояна відбулися шестигодинні збори так званої "стратегічної дев'ятки" в Адміністрації президента. У результаті глава МВС Арсен Аваков відстояв свого підлеглого.
Про це йдеться у статті Української правди "Дуалізм влади. Як Порошенко і Аваков дотискають один одного".
За даними УП, перед тим, як провести обшук у Трояна, генпрокурор Юрій Луценко зателефонував Авакову і попросив, аби обшук дали провести без конфліктів. Міністр нібито погодився, але попросив не чіпати родину свого зама.
У той же день Аваков дзвонив в Адміністрацію президента. В результаті було скликано засідання "стратегічної дев'ятки".
"Я не можу вам розповісти, як цю історію розрулювали, але це забрало шість годин. Це ненормально, коли в бронежилеті, який в пилу лежить у шафі, знаходять 500 мічених гривень. Ну що це? Але питання вирішене, ми говорили в стилі "хлопці, припиніть дуріти", - говорить співрозмовник в оточенні Авакова, натякаючи, що Трояну підкинули гроші.
Обшук заступника міністра в Авакова сприйняли негативно, як і перевірку Нацагентством з питань запобігання корупції його декларації за 2015 рік.
В оточенні міністра внутрішніх справ вважають, що історія з декларацією підігрівається з Адміністрації президента.
Як повідомлялося, наприкінці липня за місцем проживання заступника міністра внутрішніх справ Вадима Трояна проводили обшук. Шукали 785 тисяч гривень, які нібито відібрали у підприємця начальник відділу комплектування полку "Азов" Бржезинський, помічник заступника голови МВС Іваштенко і якийсь громадянин Ш.
У рамках справи було проведено 13 обшуків, в тому числі і у Трояна, але зазначені кошти виявити не вдалося. У заступника міністра вилучили 60 тисяч гривень, "які не збігаються за номерами з грошима, отриманими вимагачами".
Роман Кравець, Марія Жартовська, УП