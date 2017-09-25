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Обыск у Трояна: Аваков 6 часов защищал своего зама на заседании в АП

Понедельник, 25 сентября 2017, 14:41

Из-за июльского обыска дома замминистра внутренних дел Вадима Трояна состоялось шестичасовое собрание так называемой "стратегической девятки" в Администрации президента. В итоге глава МВД Арсен Аваков отстоял своего подчиненного.

Об этом говорится в статье Украинской правды "Дуализм власти. Как Порошенко и Аваков додавливают друг друга".

По данным УП, перед тем, как провести обыск у Трояна, генпрокурор Юрий Луценко позвонил Авакову и попросил, чтобы обыск дали провести без конфликтов. Министр якобы согласился, но попросил не трогать семью своего зама.

В тот же день Аваков звонил в Администрацию президента. В итоге было созвано заседание "стратегической девятки".

"Я не могу вам рассказать, как эту историю разруливали, но это заняло шесть часов. Это ненормально, когда в бронежилете, который в пыли лежит в шкафу, находят 500 меченых гривен. Ну что это? Но вопрос решен, мы говорили в стиле "ребята, перестаньте дурачиться", – говорит собеседник в окружении Авакова, намекая, что Трояну подбросили деньги.

Обыск замминистра у Авакова восприняли негативно, как и проверку Нацагентством по предотвращению коррупции его декларации за 2015 год.

В окружении министра внутренних дел считают, что история с декларацией подогревается из Администрации президента.

Как сообщалось, в конце июля по месту проживания заместителя министра внутренних дел Вадима Трояна проводили обыск. Искали 785 тысяч гривен, которые якобы отобрали у предпринимателя начальник отдела комплектации полка "Азов" Бржезинський, помощник заместителя главы МВД Иваштенко и некий гражданин Ш.

В рамках дела было проведено 13 обысков, в том числе и у Трояна, но указанные средства обнаружить не удалось. У замминистра изъяли 60 тысяч гривен, "которые не совпадают по номерам с деньгами, полученными вымогателями".

Роман Кравец, Мария Жартовская, УП

Темы: ПорошенкоАваковАдминистрация президентаМВД
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