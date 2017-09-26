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Суд у справі Кернеса долучив до матеріалів ще два томи

Вівторок, 26 вересня 2017, 03:34

Київський райсуд Полтави у справі міського голови Харкова Геннадія Кернеса і його охоронців Віталія Блинникова і Євгена Сміцького задовольнив клопотання держобвинувачення про долучення до матеріалів ще двох томів.

Про це сам Кернес написав у facebook.

На думку Кернеса, долучення двох нових томів до матеріалів справи відбулося з порушенням закону.

"Всі матеріали, згідно процедури, вже були подані. Два нових томи, які раптом знайшлися, по-перше, ми не мали можливості з ними ознайомитися, а по-друге, додати їх зараз було б порушенням закону", - написав Кернес.

"Навіть поверхово ознайомившись щойно з новими томами, я побачив, наприклад, що Печерський суд забороняв залучати їх до справи, але прокурор Ганілов зміг це продавити. Моя думка така: в цих документах повно порушень і помилок, і тим, хто їх зробив, прийшов час відповідати", - додав міський голова Харкова.

Як відомо, 25 січня 2014 року було скоєно напад на учасників ходи на підтримку Євромайдану у Харкові.

2 березня 2015 року Кернес був повідомлений про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (катування), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (погроза вбивством) КК України та про завершення досудового розслідування.

26 березня Генпрокуратура передала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні щодо Кернеса і двох його охоронців.

Теми: Кернессуд
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