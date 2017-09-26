Суд по делу Кернеса приобщил к материалам еще два тома

Киевский райсуд Полтавы по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого удовлетворил ходатайство гособвинения о приобщении к материалам еще двух томов.

Об этом сам Кернес написал в facebook.

По мнению Кернеса, приобщение двух новых томов материалов дела состоялось с нарушением закона.

"Все материалы, согласно процедуре, уже были представлены. Два новых тома, которые вдруг нашлись, во-первых, мы не имели возможности с ними ознакомиться, а во-вторых, добавить их сейчас было бы нарушением закона", - написал Кернес.

"Даже поверхностно ознакомившись только что с новыми томами, я увидел, например, что Печерский суд запрещал приобщать их к делу, но прокурор Ганилов смог это продавить. Мое мнение такое: в этих документах полно нарушений и ошибок, и тем, кто их сделал, пришло время отвечать", - добавил мэр Харькова.

Как известно, 25 января 2014 года было совршено нападение на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.