Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд по делу Кернеса приобщил к материалам еще два тома

Вторник, 26 сентября 2017, 03:34

Киевский райсуд Полтавы по делу мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинникова и Евгения Смицкого удовлетворил ходатайство гособвинения о приобщении к материалам еще двух томов.

Об этом сам Кернес написал в facebook.

По мнению Кернеса, приобщение двух новых томов материалов дела состоялось с нарушением закона.

"Все материалы, согласно процедуре, уже были представлены. Два новых тома, которые вдруг нашлись, во-первых, мы не имели возможности с ними ознакомиться, а во-вторых, добавить их сейчас было бы нарушением закона", - написал Кернес.

"Даже поверхностно ознакомившись только что с новыми томами, я увидел, например, что Печерский суд запрещал приобщать их к делу, но прокурор Ганилов смог это продавить. Мое мнение такое: в этих документах полно нарушений и ошибок, и тем, кто их сделал, пришло время отвечать", - добавил мэр Харькова.

Как известно, 25 января 2014 года было совршено нападение на участников шествия в поддержку Евромайдана в Харькове.

2 марта 2015 года Кернес был уведомлен о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 2 ст. 127 (истязание), ч.ч. 2, 3 ст. 27 ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) УК Украины и о завершении досудебного расследования.

26 марта Генпрокуратура передала в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении Кернеса и двух его охранников.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Кернессуд
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Все новости...
Кернес
Кернесу установят памятник в Харькове
Терехов на выборы потратил больше, чем все остальные кандидаты вместе взятые - ОПОРА
Как Кернес выиграет выборы мэра Харькова даже после смерти
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: