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В Беларуси впервые осудили боевика "ДНР"

Вторник, 26 сентября 2017, 15:28

В Беларуси 29-летний гражданин получил приговор по статье "Участие в вооруженном формировании одной из противоборствующих сторон на территории иностранного государства".

Об этом пишет 26 сентября "Наша Нива".

По данным журналистов, суд проходил в Витебске за закрытыми дверями.

На скамье подсудимых оказался житель населенного пункта Поставы Алексей Ершов, который принимал участие в вооруженном конфликте на востоке Украины на стороне террористической группировки "ДНР".

В итоге по приговору суда Ершов осужден на 2 года ограничения свободы без направления в исправительные учреждения, так называемую "домашнюю химию".

Издание отмечает, что Ершов не стеснялся выкладывать снимки с боевых действий в социальных сетях. В результате есть много фото, где он позирует с огнестрельным оружием, танками, на фоне въезда в Донецк.

 

В Беларуси у Алексея была жена и ребенок.

Ранее белорусов, воюющих на территории иностранных государств, могли осудить только по статье "наемничество", однако затем по инициативе КГБ были внесены изменения в Уголовный кодекс, в результате чего за решеткой могут оказаться и те, кто борется не за деньги, а по идейным убеждениям.

Ранее не были известны случаи, чтобы в Беларуси судили именно за участие в боевых действиях, отмечает "Наша Нива"

Темы: ДНРБеларусь
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