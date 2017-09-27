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Антитерористичні навчання у Вінниці припинили – СБУ

Середа, 27 вересня 2017, 10:06

Антитерористичні навчання на об’єкті енергетики у Вінниці припинено у зв’язку з надзвичайною подією в регіоні.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Напередодні навчань управління СБУ у Вінницькій області поінформувало населення щодо проведення планових тренувань з 26 вересня представниками СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Держслужби з надзвичайних ситуацій, Збройних сил, прикордонників, інших регіональних суб’єктів боротьби з тероризмом, органів влади і самоврядування, загонів територіальної оборони.

"Антитерористичні навчання були включені до плану робіт управління СБУ у Вінницькій області на 2017 рік ще наприкінці минулого року", – уточнює СБУ.

Проведення таких навчань передбачено чинним законодавством.

Лише у вересні подібні навчання пройшли у Миколаївській, Житомирській, Чернігівській, Харківській, Донецькій областях, уточнює Служба безпеки.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області. Уже евакуйовано близько 30 тисяч осіб.

Внаслідок влучення снарядів загорілося 4 житлових будинки.

Змінено маршрути 14 поїздівВ'їзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.

Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що відпрацьовуються різні версії причин події, але, ймовірно, йдеться про зовнішні чинники.

"Українська правда" у Threads

Теми: Вінницька областьнадзвичайна подіяСБУ
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