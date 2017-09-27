Вибухи в Калинівці вщухли, сапери взялися до роботи – ЗСУ

Інтенсивність вибухів на складах у Калинівці значно знизилась, сапери приступили до розчищення території.

По це повідомляє у Facebook Генеральний штаб Збройних сил.

"Інтенсивність вибухів на складах у Калинівці значно знизилась. Продовжується ліквідація осередків пожежі. Сапери приступили до розчищення території складів та навколо них", - розповідають військові.

За інформацією штабу, вже найближчим часом групи саперів розпочнуть перевірку населених пунктів, з яких проводилося відселення мешканців, на наявність вибухонебезпечних предметів.

Повідомляється, що рішення про повернення громадян до їхніх домівок буде прийнято негайно після завершення перевірки.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області. Це призвело до детонації снарядів.

Внаслідок надзвичайної події змінено маршрути 14 поїздів. В'їзди до Вінницької області трасою м-21 Вінниця-Житомир-Могилів-Подільський перекрито.

Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що відпрацьовуються різні версії причин події, але, ймовірно, йдеться про зовнішні чинники.

Українська правда