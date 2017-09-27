Взрывы в Калиновке поутихли, саперы приступили к работе – ВСУ
Интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась, саперы приступили к расчистке территории.
По этом сообщает в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил.
"Интенсивность взрывов на складах в Калиновке значительно снизилась. Продолжается ликвидация очагов пожара. Саперы приступили к расчистке территории складов и вокруг них", - рассказывают военные.
По информации штаба, в ближайшее время группы саперов начнут проверку населенных пунктов, из которых проводилось отселение жителей, на наличие взрывоопасных предметов.
Сообщается, что решение о возвращении граждан в их дома будет принято немедленно после завершения проверки.
Как известно, вечером 26 сентября произошел пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области. Это привело к детонации снарядов.
Вследствие чрезвычайного происшествия изменены маршруты 14 поездов. Въезды в Винницкую область по трассе м-21 Винница-Житомир-Могилев-Подольский перекрыты.
Украэроцентр закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания на складах боеприпасов в Калиновке.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что отрабатываются разные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах.
Украинская правда