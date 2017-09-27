Лавринович каже, що в Україні досі діє Конституція 1996 року

Екс-міністр юстиції України Олександр Лавринович наполягає, що в Україні діє текст Конституції в редакції від 28 червня 1996 року.

Про це він сказав у середу, виступаючи під час засідання Апеляційного суду м. Києва з розгляду скарги свого адвоката на його арешт, передає "Інтерфакс-Україна".



"З жовтня 2010 року в Україні діє один єдиний текст Конституції, прийнятий 28 червня 1996 року", - сказав Лавринович.



Він зазначив, що в 2010 році Конституційний суд України прийняв рішення про скасування внесення змін до Конституції, які були здійснені Верховною Радою в 2004 році під час Помаранчевої революції і це рішення як і раніше діє.



Він також вважає, що рішення, прийняте Верховною Радою в лютому 2014 року, про повернення до тексту Конституції 2004 року, відбулося з порушенням процедур і законодавства.



Екс-міністр юстиції підкреслив, що вважає необгрунтованою підозру його в тих діях, які він оцінює як сумлінне виконання своїх обов'язків і законів України.



Крім того, за його словами, повідомлення йому про підозру було вручено слідчим Генеральної прокуратури 13 вересня з порушеннями, зокрема, норм закону "Про адвокатуру".

Як відомо, 15 вересня Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід екс-міністрові юстиції Олександру Лавриновичу у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

ГПУ звинувачує його у тому, що в 2010 році без рішення Верховної Ради, в результаті змови з Януковичем, змінив Конституцію, повернувши її текст до редакції 1996 року, що розширило повноваження президента за рахунок звуження ролі і повноважень парламенту і уряду.

Українська правда