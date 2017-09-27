У РНБО кажуть, що евакуйовані з Калинівки вже у середу зможуть повертатися 

Мешканці міста Калинівка, які були евакуйовані після початку вибухів на складі боєприпасів на Вінниччині, вже у середу зможуть повернутися додому.

Про це на місці події кореспондентці Громадського повідомив заступник секретаря Ради національної безпеки та оборони Михайло Коваль.

"Вирішили, що людей будуть повертати. Сьогодні рух буде відкрито і люди зможуть повернутися додому", — зазначається у повідомленні.

Протягом дня співробітники ДСНС дослідили усі вулиці в Калинівці й відзвітували, що усі боєприпаси були зібрані.

Водночас прес-служба Вінницької міськради повідомила, що у середу частина населення Калинівка та прилеглих сіл була евакуйована до Вінниці. Людей розмістили у загальноосвітньому навчальному закладі № 6. Школи №№ 5, 29 та 31 перебували у резерві для розгортання пунктів прийому евакуйованого населення.

Станом на 17:00 27 вересня у школі № 6 перебувала мінімальна кількість евакуйованих. Це дозволяє поновити навчання з 28 вересня у школах №№ 5, 6, 29 та 31.

За даними прес-служби ДСНС, станом на 21:00 було евакуйовано понад 30 000осіб. Заходи з евакуації населення продовжуються.

Комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення щодо призупинення навчання дошкільних та освітніх закладів, розташованих у зоні можливого ураження.

Евакуаційні та громадські організації провели подвірний обхід житлових приміщень з метою вивезення людей похилого віку, інвалідів, дітей в безпечні місця.

Інформації щодо загиблих внаслідок надзвичайної ситуації не зареєстровано.

У Нацполіції повідомили, що поліцейські спільно з військовослужбовцями Нацгвардії цілодобово нестимуть службу із забезпечення порядку та безпеки людей у Калинівці та прилеглих населених пунктах, де відбулася евакуація людей.

Наразі жодного факту мародерства чи грубого порушення правопорядку не зафіксовано.

У той же час до поліції надійшла інформація про пошкодження 9 будівель внаслідок влучення снарядів.

На території Вінничини встановлено 49 блокпостів, які забезпечують перекриття в’їздів в зону небезпеки.

Як відомо, ввечері 26 вересня сталася пожежа на складах боєприпасів, що розташовані у районі міста Калинівка Вінницької області.

Постраждали щонайменше дві особи.

Слідчі відпрацьовують чотири основні версії детонації боєприпасів на території арсеналу.

У Міноборони повідомили, що з 19:00 27 вересня на складах боєприпасів у Калинівці припинилися вибухи.

Українська правда