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В СНБО говорят, что эвакуированные из Калиновки уже в среду смогут возвращаться

Среда, 27 сентября 2017, 21:57
В СНБО говорят, что эвакуированные из Калиновки уже в среду смогут возвращаться

Жители города Калиновка, которые были эвакуированы после начала взрывов на складе боеприпасов в Винницкой области, уже в среду смогут вернуться домой.

Об этом на месте происшествия корреспондентке Громадського сообщил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Михаил Коваль.

"Решили, что людей будем возвращать. Сегодня движение будет открыто и люди смогут вернуться домой", - отмечается в сообщении.

В течение дня сотрудники ГСЧС исследовали все улицы в Калиновке и отчитались, что все боеприпасы были собраны.

В то же время пресс-служба Винницкого горсовета сообщила, что в среду часть населения Калиновки и близлежащих сел была эвакуирована в Винницу. Людей разместили в общеобразовательном учебном заведении № 6. Школы №№ 5, 29 и 31 находились в резерве для развертывания пунктов приема эвакуированного населения.

По состоянию на 17:00 27 сентября в школе № 6 находилось минимальное количество эвакуированных. Это позволяет восстановить обучения с 28 сентября в школах №№ 5, 6, 29 и 31.

По данным пресс-службы ГСЧС, по состоянию на 21:00 были эвакуированы более 30 000 человек. Мероприятия по эвакуации населения продолжаются.

Комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение о приостановке обучения дошкольных и образовательных учреждений, расположенных в зоне возможного поражения.

Эвакуационные и общественные организации провели подворный обход жилых помещений с целью вывоза людей пожилого возраста, инвалидов, детей в безопасные места.

Информации о погибших в результате чрезвычайной ситуации не зарегистрировано.

В Нацполиции сообщили, что полицейские совместно с военнослужащими Нацгвардии круглосуточно будут нести службу по обеспечению порядка и безопасности людей в Калиновке и близлежащих населенных пунктах, где произошла эвакуация людей.

Пока ни одного факта мародерства или грубого нарушения правопорядка не зафиксировано.

В то же время в полицию поступила информация о повреждении 9 зданий в результате попадания снарядов.

На территории Винницкой области установлено 49 блокпостов, которые обеспечивают перекрытие въездов в зону опасности.

Как известно, вечером 26 сентября случился пожар на складах боеприпасов, расположенных в районе города Калиновка Винницкой области.

Пострадали по меньшей мере два человека.

Следователи отрабатывают четыре основные версии детонации боеприпасов на территории арсенала.

В Минобороны сообщили, что с 19:00 27 сентября на складах боеприпасов в Калиновке прекратились взрывы..

Украинская правда

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Темы: Винницкая областьчрезвычайное происшествиеСНБО
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