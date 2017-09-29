Підозру екс-депутату Калюжному і його брату прокуратура направила поштою

Підозра, яка була напередодні вручена у справі про "чорну бухгалтерію ПР" екс-депутату Віталію Калюжному та його брату Євгену, була направлена поштою.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в правоохоронних органах.

"Підозри висувалися у письмовому вигляді, оскільки обоє не перебувають в Україні. Підозра була надіслана поштою за місцем останнього проживання", - повідомив співрозмовник.

"Згідно із кодексом, з моменту, коли підозра направлена поштою, вважається, що особа набула статусу підозрюваного", - додав він.

Екс-депутат Віталій Калюжний перебуває у розшуку ще з 2015 року у справі про голосування за "диктаторські закони".

Для Євгена Калюжного – це перша підозра. Євген був помічником "регіонала" Євгена Гєллєра у 6 та 7 скликаннях ВР.

За інформацією співрозмовників, обоє братів можуть перебувати у Росії.

Раніше ГПУ повідомила про підозру колишньому народному депутату, а також помічнику народного депутата, які причетні до "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Як відомо, 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році тощо.

Аналіз документів дав підставу припустити, що депутати-регіонали Євген Геллер і Віталій Калюжний були основними кураторами життєдіяльності ПР. Їхні помічники отримували гроші на партійні витрати, та й самі вони частіше за інших фігурують в списках.

"Дзеркало тижня" раніше писало, що брат Віталія Калюжного Євген, який також займався "чорною бухгалтерією", виїхав за межі країни.

Оксана Коваленко, УП