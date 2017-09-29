Подозрение экс-депутату Калюжному и его брату прокуратура направила по почте
Подозрение, которое было накануне вручено в деле о "черной бухгалтерии ПР" экс-депутату Виталию Калюжному и его брату Евгению, было направлена по почте.
Об этом "Украинской правде" сообщили источники в правоохранительных органах.
"Подозрения выдвигались в письменном виде, поскольку оба не находятся в Украине. Подозрение было отправлено по почте по месту последнего проживания", - сообщил собеседник.
"По кодексу, с момента, когда подозрение направлено по почте, считается, что лицо получила статус подозреваемого", - добавил он.
Экс-депутат Виталий Калюжный находится в розыске еще с 2015 года по делу о голосовании за "диктаторские законы".
Для Евгения Калюжного - это первая подозрение. Евгений был помощником "регионала" Евгения Геллера в 6 и 7 созывах ВР.
По информации собеседников, оба брата могут находиться в России.
Как известно, 31 мая народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов крупных сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.
По его словам, кураторами финансовой деятельности Партии регионов в 2012 году являлись Евгений Геллер (в прошлом созыве входил во фракцию ПР, в парламенте нынешнего созыва – в депутатской группе "Відродження") и экс-нардеп Виталий Калюжный.
В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".
Оксана Коваленко, УП