НАБУ: Брати Калюжні підозрюються в дачі хабара Охендовському

Національне антикорупційне бюро заявляє, що продовжить розслідування справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів, а підозрювані брати Калюжні підозрюються у дачі хабара голові ЦВК.

Про це йдеться у заяві відомства на офіційному сайті.

Вказується, що вручення підозри колишнім нардепу від Партії регіонів Віталію Калюжному та помічнику нардепа Євгену Калюжному стало можливим завдяки співпраці НАБУ та Департаменту спеціальних розслідувань ГПУ складі спільної слідчої групи.

"Колишньому народному депутатові та помічнику нардепа повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1 ст.369 (у редакції Кримінального кодексу України від 05.04.2001), ч.5 ст.369 (у редакції КК України від 07.04.2011), ч.3 ст.368-2 (у редакції КК України від 07.04.2011) та за ознаками інших кримінальних правопорушень", - йдеться у заяві.

"Зокрема, йдеться про надання неправомірної вигоди ("хабара") голові Центрвиборчкому", - заявили в НАБУ.

В НАБУ також вказали, що підставою для повідомлень про підозру стали "як матеріали досудового розслідування, передані від НАБУ до ГПУ раніше (наприклад, висновки почеркознавчих експертиз щодо достовірності понад 150 аркушів "чорної бухгалтерії"), так і докази й нововиявлені обставини, здобуті вже в процесі спільної роботи детективів Бюро та слідчих Департаменту спецрозслідувань Генпрокуратури".

Як відомо, НАБУ розпочало досудове розслідування так званої справи "чорної бухгалтерії" на підставі документів, переданих екс-заступником СБУ Віктором Трепаком, 30 травня 2016 року.

В рамках розслідування вказаного провадження 13 грудня 2016 року було оголошено про підозру голові ЦВК. Наразі розслідування цього епізоду призупинене за рішенням керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році тощо.

Аналіз документів дав підставу припустити, що депутати-регіонали Євген Геллер і Віталій Калюжний були основними кураторами життєдіяльності ПР. Їхні помічники отримували гроші на партійні витрати, та й самі вони частіше за інших фігурують в списках.

"Дзеркало тижня" раніше писало, що брат Віталія Калюжного Євген, який також займався "чорною бухгалтерією", виїхав за межі країни.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура повернула до НАБУ проект підозри стосовно голови ЦВК Михайла Охендовського, який виступає одним з фігурантів справи "чорної бухгалтерії" Партії регіонів.

Українська правда