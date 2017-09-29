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НАБУ: Братья Калюжные подозреваются в даче взятки Охендовскому

Пятница, 29 сентября 2017, 17:53

Национальное антикоррупционное бюро заявляет, что продолжит расследование дела "черной бухгалтерии" Партии регионов, а подозреваемые братья Калюжные подозреваются в даче взятки председателю ЦИК.

Об этом говорится в заявлении ведомства на официальном сайте.

Указывается, что вручение подозрения бывшим нардепу от Партии регионов Виталий Калюжному и помощнику нардепа Евгению Калюжному стало возможным благодаря сотрудничеству НАБУ и Департамента специальных расследований ГПУ составе совместной следственной группы.

"Бывшему народному депутату и помощнику нардепа сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.1 ст.369 (в редакции Уголовного кодекса Украины от 05.04.2001 г.), ч. 5 369 (в редакции УК Украины от 07.04.2011), ч.3 ст.368-2 (в редакции УК Украины от 07.04.2011) и по признакам других уголовных преступлений", - говорится в заявлении.

"В частности, речь идет о предоставление неправомерной выгоды ("взятки") председателю Центризбиркома", - заявили в НАБУ.

В НАБУ также указали, что основанием для сообщений о подозрении стали "как материалы досудебного расследования, переданные от НАБУ в ГПУ ранее (например, выводы почерковедческих экспертиз относительно достоверности более 150 листов "черной бухгалтерии"), так и доказательства и вновь открывшиеся обстоятельства, полученные уже в процессе совместной работы детективов Бюро и следственного Департамента спецрасследований Генпрокуратуры".

Как известно, НАБУ начало досудебное расследование так называемого дела "черной бухгалтерии" на основании документов, переданных экс-заместителем СБУ Виктором Трепаком, 30 мая 2016 года.

В рамках расследования указанного производства 13 декабря 2016 было объявлено о подозрении председателю ЦИК. Расследование этого эпизода приостановлено по решению руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

31 мая 2016 народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году и тому подобное.

Анализ документов дал основание предположить, что депутаты-регионалы Евгений Геллер и Виталий Калюжный были основными кураторами жизнедеятельности ПР. Их помощники получали деньги на партийные расходы, да и сами они чаще других фигурируют в списках.

"Зеркало недели" ранее писало, что брат Виталия Калюжного Евгений, который также занимался "черной бухгалтерией", выехал за пределы страны.

Специализированная антикоррупционная прокуратура вернула в НАБУ проект подозрения в отношении председателя ЦИК Михаила Охендовского, который выступает одним из фигурантов дела "черной бухгалтерии" Партии регионов.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ОхендовскийЦИКНАБУвзятка
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