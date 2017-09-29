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РФ залишила частину військових у Білорусі після "Запада-2017" – Муженко

П'ятниця, 29 вересня 2017, 18:25

Росія залишила свої війська після навчань "Запад-2017" у Білорусі, незважаючи на обіцянки не робити цього.

Про це заявив у коментарі Reuters начальник українського Генштабу Віктор Муженко.

"У нас є інформація, що вони вивели лише кілька підрозділів із заявлених 12 500 військовослужбовців, з яких нібито 3 000 були росіянами, але там насправді їх було значно більше", – сказав генерал армії.

Муженко заявив, що росіяни забрали авіацію з Білорусі, щоб створити картинку виведення військ.

"Росія продемонструвала, і це була перш за все демонстрація, повернення авіаційних частин – вони знялися в повітря і полетіли на аеродроми Росії. Але ми розуміємо, що для авіації 300-400 км – це відстань, яку можна подолати за дуже короткий час", – сказав він.

На думку Муженка, напруга не зменшилася, а навпаки зростає.

Керівник Генштабу також зазначив, що Київ сподівається на отримання летального оборонного озброєння від США.

"Ми очікуємо відповідного рішення, тому що всі переговори закінчилися, а відповідні питання були узгоджені – щодо переліку та типів зброї – і ми очікуємо лише політичного рішення наших країн-партнерів", – сказав він.

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Як відомо, російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017" відбувалися з 14 до 20 вересня.

Офіційно заявлялося, що в них будуть задіяні близько 13 тисяч осіб.

19 вересня стало відомо, що під час навчань "Запад-2017" на полігоні "Лузький" під Петербургом вертоліт Ка-52 випадково обстріляв глядачів ракетами, двоє людей опинилися в лікарні.

На останньому етапі навчань було відпрацьовано нанесення масованого ракетно-ядерного удару.

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, заявляв, що спільні масштабні військові навчання Росії і Білорусі "Запад-2017" схожі на підготовку до великої війни.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко "Запад-2017" зазначав, що навчання "Запад-2017" націлені не на напад, а на вишколення військовослужбовців "на випадок війни".

Валентина Романенко, УП

Теми: РосіяБілорусьармія
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