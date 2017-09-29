РФ оставила часть военных в Беларуси после "Запада-2017" - Муженко

Россия оставила свои войска в Беларуси после учений "Запад-2017", несмотря на обещания не делать этого.



Об этом заявил в комментарии Reuters начальник украинского Генштаба Виктор Муженко.



"У нас есть информация, что они вывели лишь несколько подразделений из заявленных 12 500 военнослужащих, из которых якобы 3000 были россяинами, но там на самом деле их было гораздо больше", - сказал генерал армии.



Муженко заявил, что россияне забрали авиацию из Беларуси, чтобы создать картинку вывода войск.



"Россия продемонстрировала, и это была прежде всего демонстрация, возвращение авиационных частей - они поднялись в воздух и полетели на аэродромы России. Но мы понимаем, что для авиации 300-400 км - это расстояние, которое можно преодолеть за очень короткое время", - сказал он.



По мнению Муженко, напряжение не уменьшилось, а наоборот растет.



Руководитель Генштаба также отметил, что Киев надеется на получение летального оборонительного вооружения от США.



"Мы ожидаем соответствующего решения, потому что все переговоры закончились, а соответствующие вопросы были согласованы - о перечне и типах оружия - и мы ожидаем только политического решения наших стран-партнеров", - сказал он.

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Как известно, российско-белорусские военные учения "Запад-2017" проходили с 14 по 20 сентября.



Официально заявлялось, что в них будут задействованы около 13 тысяч человек.



19 сентября стало известно, что во время учений "Запад-2017" на полигоне "Лужский" под Петербургом вертолет Ка-52 случайно обстрелял зрителей ракетами, два человека оказались в больнице.



На последнем этапе учений было отработано нанесение массированного ракетно-ядерного удара.



Председатель Военного комитета НАТО генерал Петр Павел, заявлял, что совместные масштабные военные учения России и Беларуси "Запад-2017" похожи на подготовку к большой войне.



Президент Беларуси Александр Лукашенко "Запад-2017" отмечал, что учения "Запад-2017" нацелены не в нападение, а на вышколение военнослужащих "на случай войны".



Валентина Романенко, УП