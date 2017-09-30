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Лисенко: Бойовики відкривали вогонь з танків поблизу Авдіївки

Субота, 30 вересня 2017, 13:48
Лисенко: Бойовики відкривали вогонь з танків поблизу Авдіївки

Минулої доби українські військові зафіксували різке загострення ситуації на Донецькому напрямку, зокрема, біля Авдіївки позиції українських військових обстрілювали з танків.

Про це повідомив на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО полковник Андрій Лисенко.

Речник зазначив, що з 5 до майже 9 ранку незаконні збройні формування вели інтенсивний вогонь з важкого озброєння по позиціях українських військових поблизу Авдіївки та на позиції "Шахта Бутовка".

"В обох місцях ворог застосовував міномети, а поблизу Авдіївки - відкривав вогонь з танків. Кількість снарядів, випущених під час цієї збройної провокації, наблизилась до позначки "80". Українські військові оперативно зреагували на загострення ситуації та відкрили вогонь у відповідь, в тому числі з бронетехніки", - сказав Лисенко.

 

Речник також уточнив, що у Березовому, де отримав поранення український військовий, бойовики застосували гранатомети різних систем та кулеметів, обстріл з яких тривав понад годину.

"У Водяному окупанти провели 4 обстріли, одних з яких був мінометним. По два обстріли з легкого озброєння зафіксували у Павлополі та Талаківці", - додав Лисенко.

Як повідомлялося, за минулу добу російсько-окупаційні угруповання 16 разів відкривали вогонь, у т.ч. застосовуючи міномети і танки. Поранення різного ступеню важкості отримали 4 українських військовослужбовців.

Теми: АТОАвдіївка
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