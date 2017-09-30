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Лысенко: Боевики открывали огонь из танков вблизи Авдеевки

Суббота, 30 сентября 2017, 13:48
Лысенко: Боевики открывали огонь из танков вблизи Авдеевки

За прошедшие сутки украинские военные зафиксировали резкое обострение ситуации на Донецком направлении, в частности, у Авдеевки позиции украинских военных обстреливали из танков.

Об этом сообщил на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.

Спикер отметил, что с 5 до почти 9 утра незаконные вооруженные формирования вели интенсивный огонь из тяжелого вооружения по позициям украинских военных на участке Авдеевка и на позиции "Шахта Бутовка".

"В обоих местах враг применял минометы, а вблизи Авдеевке - открывал огонь из танков. Количество снарядов, выпущенных во время этой вооруженной провокации, приблизилась к отметке "80". Украинские военные оперативно отреагировали на обострение ситуации и открыли огонь, в том числе с бронетехники", - сказал Лысенко.

 

Спикер также уточнил, что в Березовом, где получил ранение украинский военный, боевики применили гранатометы различных систем и пулеметов, обстрел из которых длился более часа.

"В Водяном оккупанты провели 4 обстрелы, один из которых был минометным. По два обстрелы из легкого вооружения зафиксировали в Павлополе и Талаковке", - добавил Лысенко.

Как сообщалось, за минувшие сутки российско-оккупационные группировки 16 раз открывали огонь, в т.ч. применяя минометы и танки. Ранения различной степени тяжести получили 4 украинских военнослужащих.

Темы: АТОАвдеевка
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