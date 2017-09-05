Мін'юст передасть запит на екстрадицію Саакашвілі Генпрокуратурі

Міністерство юстиції України перешле запит Грузії на арешт і видачу Міхеіла Саакашвілі до Генеральної прокуратури для перевірки.

Таку позицію свого відомства підтвердив "Українській правді" міністр юстиції Павло Петренко.

"У відповідності до кримінально-процесуального законодавства Міністерство юстиції пересилає отриманий від грузинської сторони запит і супровідні документи у обсязі 94 сторінок до Генеральної прокуратури України для проведення екстрадиційної перевірки", – сказано у повідомленні Мін'юсту.

Петренко пообіцяв додатково поінформувати у разі виникнення нової інформації.

У прес-службі українського генпрокурора отримати коментар з приводу запиту на Саакашвілі уже впродовж кількох годин не вдається.

Раніше Міністерство юстиції України отримало від Головної прокуратури Грузії новий запит на розшук, взяття під варту та екстрадицію Михайла Саакашвілі.

За даними грузинської прокуратури, Саакашвілі є обвинувачуваним у чотирьох провадженнях: протиправне привласнення чи розтрата чужого майна у великому розмірі, вчинена групою осіб із використанням службового становища; умисне завдання тяжкої шкоди здоров’ю; зловживання службовими повноваженнями особою, що займає державно-політичну посаду, та перевищення повноважень шляхом насильства чи з застосуванням зброї та образою гідності потерпілого.

У надісланих на адресу Мін'юсту України документах зазначається, що суддя Колегії у кримінальних справах Тбіліського міськсуду обрав для Саакашвілі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, згодом екс-президента оголосили у розшук.

Головна прокуратура Грузії гарантувала ГПУ, що цей запит "не має на меті переслідування особи за політичними мотивами", що Саакашвілі не інкримінуватимуть інші статті і не видадуть третій державі без згоди України.

Як відомо, 27 липня президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі громадянства України, виданого у травні 2015 року.

Саакашвілі заявляв, що 10 вересня прибуде з Польщі на кордон і через пункт пропуску "Краковець" спробує в’їхати в Україну.

Джерела в керівництві ГПУ заявляли, що, якщо Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле третій запит про екстрадицію, – його видадуть.

Позбавлений громадянства України екс-глава Одеської обладміністрації днями заявляв, що подорожує з українським паспортом.

Народні депутати від партії "Самопоміч" планують зустрічати Саакашвілі на КПП "Краковець" 10 вересня.

Олена Рощенко, УП