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Найголовніше за день

Вівторок, 5 вересня 2017, 22:30

Добірка найважливіших новин за 5 вересня на Українській правді.

Про освіту. Верховна Рада прийняла закон "Про освіту", який започатковує реформу освіти в Україні.

Про Саакашвілі. Міністерство юстиції отримало запит від Головної прокуратури Грузії на арешт і видачу колишнього президента Грузії, екс-голови Одеської обласної державної адміністрації Міхеіла Саакашвілі.

Про суддів. Вища рада правосуддя відправила у відставку голову Вищого адміністративного суду України Олександра Нечитайла.

Про Хомутинніка. Голова депутатської групи "Партія "Відродження" Віталій Хомутиннік вирішив залишити посаду керівника групи на перiод розслідування Генеральної прокуратури України та перевірки Державної фіскальної служби його декларацій.

Про Крим. Більше 5 тисяч артилеристів збройних сил РФ розпочали масштабні військові навчання, в тому числі і в окупованому Криму.

Про миротворців. Україна готова опрацьовувати питання розгортання миротворчої операції ООН на Донбасі. Водночас у МЗС наголошують, що присутність росіян у миротворчій місії є неможливою.     

Про Клиха. Незаконно засуджений у Росії українець Станіслав Клих перебуває у психіатричній лікарні міста Магнітогорськ Челябінської області.

Про Путіна. Президент Росії Володимир Путін вважає, що миротворці ООН на Донбасі підуть на користь вирішенню конфлікту на сході України, але це треба узгоджувати з "ЛНР" і "ДНР".

А у разі поставок США летальної зброї в Україну може зрости кількість жертв, а бойовики можуть направити свою зброю в інші зони конфлікту, попередив Путін.

Теми: освітаСаакашвілі
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