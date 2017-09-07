Скаргу на запобіжний захід Шуфричу-молодшому відклали

Апеляційний суд Києва переніс на 12 вересня розгляд скарги прокуратури на рішення суду, який відпустив сина нардепа Нестора Шуфрича на поруки батька.



Про це речниця прокуратури Києва Надія Максимець повідомила "Українським новинам".



За її словами, засідання в четвер відклали, оскільки судді не встигли ознайомитися з матеріалами справи.



Засідання в наступний вівторок заплановано на 11:10.



Як відомо, 26 серпня Нестор Шуфрич-молодший наїхав на чоловіка на Bentley свого товариша – реп-виконавця Pabl.A, аварія сталася в Києві на вулиці Шота Руставелі. Чоловік сильно постраждав і проходить лікування.



Прокуратура повідомила про підозру синові народного депутата у порушенні правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження.



Прокуратура Києва оскаржила рішення Шевченківського райсуду столиці про те, щоб відпустити Нестора Шуфрича-молодшого на поруки батька – депутата Верховної Ради від "Опозиційного блоку".