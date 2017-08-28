Чоловік, якого збив син Шуфрича, лежить в реанімації

Чоловік, якого 26 серпня на Bentley збив на пішохідному переході син нардепа від Опоблоку Нестора Шуфрича, перебуває у важкому стані в реанімації.

Про це "Українській правді" повідомив головний лікар Київської міської клінічної лікарні №17 Микола Дьомін.

"Лежить в реанімації, лікується", - сказав головний лікар, уточнивши, що потерпілий у важкому стані.

У той же час, на питання, чи є тенденція до поліпшення стану чоловіка, він відповів, що "це інформація інкогніто".

Раніше прес-служба нардепа повідомила у Facebook, що для лікування потерпілого запросили з Ізраїлю нейрохірурга на спеціаліста з посттравматичної реабілітації.

Окрім того, прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик повідомила "Українській правді", що зі сином Шуфрича "проводяться усі слідчі дії".

Також Блищик зазначила, що їй не відомо, які саме слідчі дії проводять правоохоронці та які результати слідства.

Водночас "Українські новини" з посиланням на джерело в поліції зазначають, що мова, очевидно, йде про допит Шуфрича-молодшого.

Як повідомлялося, 26 серпня ввечері син народного депутата Нестора Шуфрича, Шуфрич Нестор Несторович, на автомобілі Bentley на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалого госпіталізували з численними травмами. Першу допомогу чоловікові надав син головного рабина України Моше Асмана.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.

27 серпня радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що суд може призначити синові нардепа Нестора Шуфрича умовне покарання і великий штраф.

"Кримінальний кодекс за таке правопорушення може давати від 3 до 6 років позбавлення волі, але з урахуванням того, що син Шуфрича не був судимий, раніше не мав проблем із законом, суд може призначити умовне покарання у вигляді великого штрафу плюс умовне позбавлення волі", - сказав він.

Олег Твердь, для УП