Шуфрича-молодшого віддали на поруки татові

Шевченківський райсуд Києва застосував запобіжний захід щодо Нестора Шуфрича-молодшого у вигляді особистої поруки його батька.

Таке рішення у середу ухвалила суддя Голуб.

"Слідчий суддя не знаходить підстав для задоволення клопотання прокуратури", - зазначила вона.

"У клопотанні прокуратури відмовити. Застосувати запобіжний захід у вигляді застосування особистої поруки. Підстав для застосування більш суворіших заходів немає", - сказала суддя.

Крім того на Шуфрича-молодшого поклали ряд зобов'язань: прибувати на виклики прокурора та слідчих, повідомляти про зміну місця проживання, здати документи для виїзду за кордон.

Водночас сам Шуфрич на запитання журналістів, чи не бачить він конфлікту інтересів, що взяв свого сина на поруки, депутат зазначив:

"Я можу гарантувати, що після того, що сталося, мій син буде під домашнім арештом. У суді я не приховував, що я є батьком Нестора, а те, що я народний депутат - загально відомо", - зазначив він.

"Я хочу висловити жаль, що мій син скоїв це ДТП, і співчуваю родині постраждалих. Вірю, що лікарям вдасться врятувати життя Олексія. Зі свого боку я зроблю все, щоб наслідки цієї трагедії були мінімізовані", - зазначив він.

Водночас, коментуючи ДТП, Шуфрич сказав, що його син просто не побачив пішохода.

"Він не побачив Олексія. Просто не побачив... Швидкість попередньо можемо встановити через відео - орієнтовна швидкість 60-70 км за годину. Безумовно, це перевищення", - додав він.

Прокуратура просила суд призначити Шуфричу цілодобовий домашній арешт, щоб він не зміг уникати слідчих дій та впливати на свідків.

Як повідомлялося, 30 серпня Шевченківський районний суд обирає міру запобіжного заходу Нестору Шуфричу, який скоїв ДТП 26 серпня.

29 серпня поліція оголосила про підозру синові нардепа Нестору Шуфричу-молодшому.

У суботу ввечері в Києві Нестор Несторович Шуфрич на автомобілі Bentley на пішохідному переході скоїв наїзд на перехожого, постраждалого госпіталізували з численними травмами. Першу допомогу чоловікові надав син головного рабина України Моше Асмана.

За фактом ДТП поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 "Порушення правил безпеки дорожнього руху" Кримінального кодексу.

27 серпня радник глави МВС Антон Геращенко заявив, що суд може призначити синові нардепа Нестора Шуфрича умовне покарання і великий штраф.

Згідно з інформацією ЗМІ, постраждалому 31-річному Олексію Мельниченку зробили кілька операцій.

Роман Кравець, УП