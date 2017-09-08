Расмуссен і Вершбоу закликають ООН ввести миротворців на Донбас

Екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен та екс-заступник глави Альянсу Александер Вершбоу, закликають Радбез ООН ухвалити рішення про запровадження на окупованих територіях на сході України миротворчої місії для відновлення суверенітету України.

Про повідомляє "Укрінформу" з посиланням на політиків.

"Великі друзі України Андерс Фог Расмуссен та Александер Вершбоу закликають Раду Безпеки ООН затвердити миротворчі і стабілізаційні сили, які б мали довіру, з метою відновлення суверенітету України", - наголосили політики.

Вони розкритикували позицію президента Росії Володимира Путіна щодо умов започаткування такої миротворчої місії, які покликані підірвати її ефективність.

"Диявол завжди криється у деталях. Однак, питання про миротворчі сили ООН нині реально перебуває на стадії обговорення. Рада Безпеки ЄС повинна чітко бути залученою до цих пропозицій", - наголосив Расмуссен.

Він нагадав, що раніше Росія завжди загрожувала своїм вето ухваленню рішення про миротворчу місію ООН в Україні.

Політики пропонують увести миротворчу місію ООН до України у три етапи. На першому – розгорнути миротворчі сили на лінії розмежування, на другому – просунути контингент глибше на окуповані території.

А на третьому етапі забезпечити повну присутність миротворчого контингенту, включаючи контроль над кордоном із РФ.

5 вересня Путін заявив, що доручає міністру закордонних справ РФ внести до Ради безпеки ООН резолюцію щодо миротворців на Донбасі, але на свій манер.

За твердженням Путіна, миротворці можуть перебувати лише на лінії розмежування сторін – для забезпечення безпеки місії ОБСЄ. Крім того, ввести миротворців на схід України можна лише після розведення сторін і відведення важкої техніки, і лише за узгодженням із представниками т. зв "ДНР" і "ЛНР", заявив президент РФ.

Представник України у гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи щодо вирішення конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що Путін підміняє поняття, а його пропозиції щодо розміщення миротворців ООН на Донбасі неприйнятні для України.

РФ вимагає узгодити з бойовиками умови перебування миротворчої місії в ОРДЛО, а також, перш, ніж ввести "блакитні каски", Україна повинна надати "особливий статус" Донбасу.

В уряді Німеччини вважають, що миротворчу місію немає сенсу погоджувати з бойовиками і розмістити її слід на всій території конфлікту на Донбасі, а не тільки на лінії зіткнення.