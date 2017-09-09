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На кордон приїхали автобуси з тітушками - "зустрічати" Саакашвілі

Субота, 9 вересня 2017, 16:57
На кордон приїхали автобуси з тітушками - зустрічати Саакашвілі

На кордон з Польщею до КПП "Краківець" прибули автобуси з молодиками спортивної зовнішності.

Молодиків на КПП виявили активісти - прибічники екс-президента Грузії Міхеіл Саакашвілі, який має прибути до КПП 10 вересня.

За повідомленням "Руху нових сил", до кордону прибули понад 100 авто з прихильниками Саакашвілі.

Вони кілька годин чекали на прибуття поліції через "тітушок", щоб перевірити, чи не мають ті з собою незаконної зброї, оскільки деякі з молодиків поводилися агресивно, погрожували прихильникам Саакашвілі ножем, а на питання, чому вони на КПП заявляли, що приїхали "на екскурсію". За словами молодиків, вони приїхали з Харкова, Кременчуга, Києва. 

Поліції, яка прибула на місце події,  молоді люди заявили, що не мають документів, свої ім'я, вік та місце проживання називали усно. Деякі з них заявили, що їм 18 років, а приїхали вони,  бо "проти Саакашвілі".

 
 
 
 
 

Разом з тим Давид Сакварелідзе, член РНС, який також перебуває на КПП "Краківець", заявив: жодної реакції з боку поліції немає.

"Нам також повідомили, що ще 6 автобусів стоять в с.Наконечне, є інформація про заплановані вночі провокації у нашому таборі", - додав він.

Як відомо, 10 вересня екс-президент Грузії і колишній губернатор Одеської області Міхеїл Саакашвілі плланує повернутися  в Україну через КПП "Краківець", де можливо його затримання: Грузія направила Україні вже третій запит про видачу свого колишнього президента.

Політик подорожує з українським паспортом, хоча президент Петро Порошенко у липні позбавив його громадянства України.

Пропускний пункт "Краківець" на кордоні з Польщею огородили колючим дротом, але в ДПСУ заявили, що колючий дріт на КПП з'явився не через приїзд Саакашвілі.

Також у Держприкордонслужбі заявили, що 10 вересня робота журналістів у пункті пропуску "Краківець", куди може прибути Міхеїл Саакашвілі, буде обмежена, але поруч облаштують місце для комунікації.

Зустрічати Саакашвілі на кордоні з Польщею планують представники "Руху нових сил", політики та активісти.

В ніч на суботу на в'їзді в Бровари поліція заблокувала колону машин "Штабу блокади торгівлі з окупантами", яка їхала у "Краківець". 

Згодом Семен Семенченко, який також був з колоною, заявив, що їх знову зупинили - тепер вже на Житомирській трасі. Нардеп також повідомив, що за ним і депутатом Павлом Костенком в Києві стежила патрульна поліція.

Українська правда 

"Українська правда" у Threads

Теми: Саакашвілікордон
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