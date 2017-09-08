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КПП "Краковец", через который планирует въехать Саакашвили, огородили колючей проволокой

Пятница, 8 сентября 2017, 01:20

Пропускной пункт "Краковец" на границе с Польшей, через который лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили планирует въехать в Украину, огородили колючей проволокой.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Несколько дней назад пункт пропуска "Краковец" на украинском-польской границе огородили спиральной режущей проволокой, которая протянута слева и справа от ворот въезда.

Пограничники отказываются комментировать ситуацию, почему огорожен пункт пропуска. Неофициально известно: чтобы исключить прорыв активистов на границу.

Также перед въездом на пункт пропуска несколько недель назад установили командно-штабную машину связи, это связано, по информации Госпогранслужбы, с усилением мер безопасности на всех участках украинской границы из-за проведения российско-белорусских учений "Запад-2017" .

Как сообщал УП представитель Государственной пограничной службы Олег Слободян, пограничные наряды на пункте пропуска будут усиленны, чтобы не допустить провокаций.

Как известно Саакашвили анонсировал свое возвращение в Украину 10 сентября.

При этом сторонники Саакашвили анонсируют на пункте пропуска мирную общественную акцию.

Встречать политика на границе также планируют народные депутаты фракции "Самопомич" и представители партии "Демократический альянс".

Как известно, 27 июля президент Петр Порошенко лишил Саакашвили гражданства Украины, а 5 сентября Министерство юстиции получило третий запрос от Главной прокуратуры Грузии на арест и выдачу этого политика.

Украинские пограничники отмечали, что не собираются его впускать в страну, поскольку украинский паспорт политика уже недействителен.

Сам экс-глава Одесской обладминистрации, по его же словам, путешествует с украинским паспортом.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Саакашвилиграница
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