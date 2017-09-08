Доступ СМИ на "Краковец" в день приезда Саакашвили ограничат

10 сентября работа журналистов в пункте пропуска "Краковец", куда может прибыть Михэил Саакашвили, будет ограничена, но рядом обустроят место для коммуникации.



Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.



"Учитывая то, что 10 сентября некоторые политические партии и депутаты анонсируют проведение вблизи пункта пропуска "Краковец" на границе с Польшей массовых акций, это создает дополнительные риски возникновения конфликтных ситуаций и других провокаций", – говорится в сообщении.



"В связи с этим, Госпогранслужба Украины сообщает представителям средств массовой информации, что 10 сентября работа представителей медиа в пункте пропуска "Краковец" будет ограничена. Все комментарии по данной теме можно будет получить рядом с пунктом пропуска, где будет обустроена площадка для коммуникации", – заявляют пограничники.



ГПСУ также информирует, что "польская сторона тоже полностью ограничивает работу всех средств массовой информации в своем пункте пропуска "Корчева", расположенном напротив украинского "Краковца".

Как известно, 10 сентября Саакашвили планирует въехать из Польши в Украину – возможно его задержание. Политик путешествует с украинским паспортом, хотя президент Петр Порошенко в июле лишил его гражданства Украины.

Народные депутаты от партии "Самопомич" планируют встречать Саакашвили на КПП "Краковец" 10 сентября. Представители "Демальянса" также поедут туда, чтобы проследить за законностью процедур.

Грузия направила Украине уже третий запрос о выдаче своего бывшего президента.

По данным "Украинской правды", бывший глава Одесской областной госадминистрации Михэил Саакашвили 7 сентября был в Женеве (Швейцария) и встречался с олигархом Игорем Коломойским, который когда-то возглавлял Днепропетровскую область



Алена Рощенко, УП