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Герасимов анонсировал новый проект закона по Антикоррупционному суду

Вторник, 10 октября 2017, 01:17

В ближайшее время будет представлен законопроект, предусматривающий создание Антикоррупционного суда в Украине, в котором будет учтены замечания Венецианской комиссии.

Об этом рассказал глава фракции "Блок Петра Порошенко" Артур Герасимов в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает Интерфакс-Украина.

"На данный момент Венецианская комиссия действительно сказала, что Антикоррупционный суд желательно создать в Украине. Но одновременно она забраковала те два законопроекта, которые анализировала. Сейчас мы получили эти выводы", - сообщил Герасимов.

"Я думаю, что уже в ближайшее время мы увидим новый законопроект, которые учтет эти пожелания и его уже будем принимать", - добавил он.

Сейчас на рассмотрение парламента внесены два законопроекта №6011 (авторства Оксаны Сыроид и Ивана Крулько) и №6529 (авторства Сергея Алексеева).

Как сообщалось, Венецианская комиссия поддержала создание в Украине Антикоррупционного суда, назвав законопроект №6011 "хорошей основой" для создания Высшего специализированного антикоррупционного суда. ВК, в то же время, предлагает доработать его, убрав отдельные недостатки, способные привести к оспариванию закона в Конституционном суде.

Одновременно Венецианская комиссия анализировала законопроект №6529, зарегистрированный членом БПП Сергеем Алексеевым.  Этот проект комиссия подвергла жесткой критике, уведомив украинскую сторону о нежелательности его принятия.

"Проект противоречит законодательству Украины, и международным обязательствам", - говорится в заключении.

ВК также отметила нереалистичность его выполнения.

Именно этот вариант до последней недели поддерживал президент Порошенко и представители его команды; он предлагает создание не отдельного антикоррупционного суда, а антикоррупционных палат в судах общей юрисдикции.

Как сообщалось ранее, на этой неделе Порошенко неожиданно сменил публичную позицию относительно создания антикоррупционного суда. Детали – в статье "Угроза из Венеции: кто убедил Порошенко поддержать идею антикоррупционного суда".

Темы: судБППВерховная Рада
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