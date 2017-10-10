Прокуратура: Руйнівника пам'ятника Героям Небесної сотні не звільняли
Прокуратура Києва спростувала інформацію, поширену в ЗМІ, що апеляційний суд звільнив з-під варти севастопольця, який зруйнував у Києві меморіал Героям Небесної сотні.
Про це у коментарі "Українській правді" розповіла речник столичної прокуратури Надія Максимець.
За її словами, зараз підозрюваний знаходиться у Київському слідчому ізоляторі, куди його посадили на 2 місяці за рішенням суду від 6 жовтня.
"Жодної доставки в будь-який суд Києва для зміни запобіжного заходу не відбувалося. Так само прокуратура не отримувала інформацію про виклик його до апеляційного суду для розгляду апеляції на запобіжний захід", - повідомила речник прокуратури.
За словами Максимець, у прокуратури немає відомостей, що затриманий взагалі оскаржував свій арешт.
Вона зазначила, що вандал не сплатив заставу у 320 тисяч гривень, тож і ця можливість звільнення для нього наразі закрита.
Як відомо, блогер Тім Златкін написав у Facebook, що апеляційний суд звільнив з-під варти вандала з Севастополя, який розтрощив на алеї Героїв Небесної сотні у Києві монумент загиблим героям. Цю інформацію поширили ЗМІ.
Як повідомлялося, 5 жовтня у Києві на Майдані розбили пам'ятник Героям Небесної сотні. Вандала затримали, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 320 тисяч гривень.
Євген Кізілов, УП