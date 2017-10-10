Прокуратура: Руйнівника пам'ятника Героям Небесної сотні не звільняли

Прокуратура Києва спростувала інформацію, поширену в ЗМІ, що апеляційний суд звільнив з-під варти севастопольця, який зруйнував у Києві меморіал Героям Небесної сотні.

Про це у коментарі "Українській правді" розповіла речник столичної прокуратури Надія Максимець.

За її словами, зараз підозрюваний знаходиться у Київському слідчому ізоляторі, куди його посадили на 2 місяці за рішенням суду від 6 жовтня.

"Жодної доставки в будь-який суд Києва для зміни запобіжного заходу не відбувалося. Так само прокуратура не отримувала інформацію про виклик його до апеляційного суду для розгляду апеляції на запобіжний захід", - повідомила речник прокуратури.

За словами Максимець, у прокуратури немає відомостей, що затриманий взагалі оскаржував свій арешт.

Вона зазначила, що вандал не сплатив заставу у 320 тисяч гривень, тож і ця можливість звільнення для нього наразі закрита.

Як відомо, блогер Тім Златкін написав у Facebook, що апеляційний суд звільнив з-під варти вандала з Севастополя, який розтрощив на алеї Героїв Небесної сотні у Києві монумент загиблим героям. Цю інформацію поширили ЗМІ.

Як повідомлялося, 5 жовтня у Києві на Майдані розбили пам'ятник Героям Небесної сотні. Вандала затримали, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 320 тисяч гривень.

Євген Кізілов, УП