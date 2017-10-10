Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Прокуратура: Руйнівника пам'ятника Героям Небесної сотні не звільняли

Вівторок, 10 жовтня 2017, 11:59

Прокуратура Києва спростувала інформацію, поширену в ЗМІ, що апеляційний суд звільнив з-під варти севастопольця, який зруйнував у Києві меморіал Героям Небесної сотні.

Про це у коментарі "Українській правді" розповіла речник столичної прокуратури Надія Максимець.

За її словами, зараз підозрюваний знаходиться у Київському слідчому ізоляторі, куди його посадили на 2 місяці за рішенням суду від 6 жовтня.

"Жодної доставки в будь-який суд Києва для зміни запобіжного заходу не відбувалося. Так само прокуратура не отримувала інформацію про виклик його до апеляційного суду для розгляду апеляції на запобіжний захід", - повідомила речник прокуратури.

За словами Максимець, у прокуратури немає відомостей, що затриманий взагалі оскаржував свій арешт.

Вона зазначила, що вандал не сплатив заставу у 320 тисяч гривень, тож і ця можливість звільнення для нього наразі закрита.

Як відомо, блогер Тім Златкін написав у Facebook, що апеляційний суд звільнив з-під варти вандала з Севастополя, який розтрощив на алеї Героїв Небесної сотні у Києві монумент загиблим героям. Цю інформацію поширили ЗМІ.

Як повідомлялося, 5 жовтня у Києві на Майдані розбили пам'ятник Героям Небесної сотні. Вандала затримали, і суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 320 тисяч гривень.

Євген Кізілов, УП

Теми: КиївМайданнадзвичайна подіяпрокуратураарешт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Київ
На підступах до Києва ППО знищила усі ворожі "Шахеди" – КМВА
У столиці оголошували повітряну тривогу через загрозу БпЛА, на Київщині працювала ППО
Церковники МП поставили у лаврі скриньку для збору на заставу митрополита Павла
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: