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Прокуратура: Разрушителя памятника Героям Небесной сотни не освобождали

Вторник, 10 октября 2017, 11:59

Прокуратура Киева опровергла информацию, распространенную в СМИ, что апелляционный суд освободил из-под стражи севастопольца, который разрушил в Киеве мемориал Героям Небесной сотни.

Об этом в комментарии "Украинской правде" рассказала пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец.

По ее словам, сейчас подозреваемый находится в Киевском следственном изоляторе, куда его посадили на 2 месяца по решению суда от 6 октября.

"Ни одной доставки в какой-либо суд Киева для изменения меры пресечения не происходило. Также прокуратура не получала информацию о вызове его в апелляционный суд для рассмотрения апелляции на меру пресечения", - сообщила пресс-секретарь прокуратуры.

По словам Максимец, у прокуратуры нет сведений, что задержанный вообще оспаривал свой арест.

Она отметила, что вандал не уплатил залог в 320 тыс. гривен, поэтому и эта возможность освобождения для него пока закрыта.

Как известно, блогер Тим Златкин написал в Facebook, что апелляционный суд освободил из-под стражи вандала из Севастополя, который разбил на аллее Героев Небесной сотни в Киеве памятник погибшим героям. Эту информацию распространили СМИ.

Как сообщалось, 5 октября в Киеве на Майдане разбили памятник Героям Небесной сотни. Вандала задержали, и суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 320 тысяч гривен.

Евгений Кизилов, УП

Темы: КиевМайданчрезвычайное происшествиепрокуратураарест
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