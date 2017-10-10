Суд витребував в "Ощадбанку" інформацію про кошти Януковича

Печерський районний суд Києва 26 вересня витребував у "Ощадбанку" інформацію про кошти колишнього президента Віктора Януковича на рахунках банку станом на 10 листопада 2016 року.

Про це свідчать судові матеріали.

10 квітня суд відкрив провадження за позовом колишнього президента Віктора Януковича до голови правління Ощадбанку Андрія Пишного.

Янукович звернувся в суд з позовом про захист честі, гідності й ділової репутації до Ощадбанку й Київського інституту проблем управління ім. Горшеніна.

До цього керівник Ощадбанку Андрій Пишний заявив, що на рахунках банку перебувають більш як 1,150 млрд гривень Януковича.

Янукович вимагав спростувати цю інформацію.

26 вересня суд вирішив витребувати в Ощадбанку інформацію про суму коштів, що перебувають на банківських рахунках Януковича, й про вартість цінних паперів, які придбано і/або які зберігаються за його дорученням в банку станом на 10 листопада 2016 року.

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