Народні депутати хочуть підвищити собі зарплату

У Верховній Раді зареєстровано проект постанови, який може підвищити заробітні плати народним депутатам.

Як свідчать дані на сайті Верховної Ради, документ за номером 7172 "Про фінансове забезпечення діяльності народних депутатів України" був зареєстрований 5 жовтня.

Проектом постанови передбачається "встановити розмір посадових окладів народних депутатів на рівні посадових окладів членів Кабінету міністрів, виходячи з розміру прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб на 1 січня календарного року".

Як зазначив у коментарі "Українські правді" один із авторів постанови в.о. голови регламентного комітету Ради Павло Пинзеник, "є два положення закону про статус (народного депутата – ред.), які унормовують порядок оплати праці народних депутатів України і жодне з них не виконується".

"Станом на сьогодні посадових окладів для народних депутатів немає, тому що посадовий оклад встановлюється рішенням Верховної Ради, а такого рішення вона не приймала. Станом на сьогодні всім встановлено однаковий розмір - трохи більше 17 тисяч гривень", – пояснює він.

Друге положення говорить про те, що умови оплати праці народних депутатів прирівнюються до членів Кабінету міністрів.

За словами Пинзеника, вказана постанова унормовує вищевказані питання.

"Для того, щоб вона мала в часі стабільність правового врегулювання, робиться прив'язка до прожиткового мінімуму, який змінюється з часом, відповідно може змінюватися розмір заробітної плати народного депутата", – каже народний депутат.

Проектом постанови пропонується, що коефіцієнт становитиме від 10 (народний депутат) до 12 (спікер ВР) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, встановлених станом на 1 січня поточного року (станом на 1 січня 2017 – 1600 гривень -ред.)

Документом також передбачено, що за рішеннями комітетів (бюджетного та регламентного) народному депутату здійснюються Апаратом Верховної Ради надбавки до посадового окладу в розмірі, встановленому для членів Кабінету міністрів.

Авторами проекту постанови крім Пинзеника є народні депутати: Володимир Арешонков (фракція БПП), Олег Купрієнко (Радикальна партія), Дмитро Лубинець (БПП), Світлана Войцеховська ("Народний фронт"), Владислав Данілін ("Народний фронт"), Ірина Єфремова ("Народний фронт"), Павло Кишкар (БПП), Михайло Папієв (Опозиційний блок), Сергій Шахов (група "Воля народу").



Як відомо, заробітна плата міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика за вересень склала 46,7 тисячі гривень. З отриманих коштів посадовий оклад міністра становить 16 тисяч гривень.

Заробітна плата міністра культури Євгена Нищука за вересень склала 40,5 тис. гривень.

Як відомо, 20 жовтня 2016 року Верховна Рада проголосувала за збільшення посадових окладів народних депутатів.

Так, планувалося, що заробітна плата народного депутата становитиме 25 "мінімалок", що дорівнює 36 тисяч 250 гривень.

31 жовтня спікер Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що після консультацій із керівниками фракцій скасував відповідне підвищення зарплат.

Валентина Романенко, УП