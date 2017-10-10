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Народные депутаты хотят повысить себе зарплату

Вторник, 10 октября 2017, 18:24

В Верховной Раде зарегистрирован проект постановления, который может повысить заработные платы народным депутатам.

Как свидетельствуют данные на сайте Верховной Рады, документ по номеру 7172 "О финансовом обеспечении деятельности народных депутатов Украины" был зарегистрирован 5 октября.

Проектом постановления предусматривается "установить размер должностных окладов народных депутатов на уровне должностных окладов членов Кабинета министров, исходя из размера прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года".

Как отметил в комментарии "Украинской правде" один из авторов постановления и.о. председателя регламентного комитета Рады Павел Пинзеник, "есть два положения закона о статусе (народного депутата - ред.), которые нормируют порядок оплаты труда народных депутатов Украины и ни одно из них не выполняется".

"По состоянию на сегодня должностных окладов для народных депутатов нет, потому что должностной оклад устанавливается решением Верховной Рады, а такого решения она не принимала. На сегодня всем установлен одинаковый размер - чуть более 17 тысяч гривен", – объясняет он.

Второе положение говорит о том, что условия оплаты труда народных депутатов приравниваются к членам Кабинета министров.

По словам Пинзеника, указанное постановление нормирует вышеуказанные вопросы.

"Для того, чтобы оно имело во времени стабильность правового регулирования, делается привязка к прожиточному минимуму, который меняется со временем, соответственно может меняться размер заработной платы народного депутата", – говорит народный депутат.

Проектом постановления предлагается, что коэффициент составит от 10 (народный депутат) до 12 (спикер ВР) прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, установленных на 1 января текущего года (по состоянию на 1 января 2017 – 1600 гривен -ред.)

Документом также предусмотрено, что по решению комитетов (бюджетного и регламентного) народному депутату осуществляются Аппаратом Верховной Рады надбавки к должностному окладу в размере, установленном для членов Кабинета министров.

Авторами проекта постановления кроме Пинзеника являются народные депутаты: Владимир Арешонков (фракция БПП), Олег Куприенко (Радикальная партия), Дмитрий Лубинец (БПП), Светлана Войцеховская ("Народный фронт"), Владислав Данилин ("Народный фронт"), Ирина Ефремова ("Народный фронт"), Павел Кишкар (БПП), Михаил Папиев (Оппозиционный блок), Сергей Шахов (группа "Воля народа").

Как известно, заработная плата министра энергетики и угольной промышленности Игоря Насалика за сентябрь составила 46,7 тысячи гривен. Из полученных средств должностной оклад министра составляет 16 000 гривен.

Заработная плата министра культуры Евгения Нищука за сентябрь составила 40,5 тыс. гривен.

Как известно, 20 октября 2016 года Верховная Рада проголосовала за увеличение должностных окладов народных депутатов.

Так, планировалось, что заработная плата народного депутата составит 25 "минималок", то есть приблизительно 36 250 гривен.

31 октября спикер Верховной Рады Андрей Парубий сообщил, что после консультаций с руководителями фракций отменил соответствующее повышение зарплат.

Валентина Романенко, УП

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Темы: Верховная РадазарплатыКабинет министров
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