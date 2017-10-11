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Луценко: Якщо військовий прокурор АТО не дасть підозр – вилетить

Середа, 11 жовтня 2017, 16:28

Призначений нещодавно військовий прокурор сил АТО менш, ніж за три місяці має оголосити підозри всім чиновникам, які вкрали гроші на будівництві другої лінії оборони інакше буде звільнений.

Про це заявив генеральний прокурор Юрій Луценко на прес-брифінгу під час робочого візиту на Закарпатті 11 жовтня, повідомляє "Укрінформ".

"В зоні АТО потрібна людина, яка буде ефективною, – сказав Луценко, відповідаючи на запитання активістів щодо призначення колишнього прокурора Ужгородського військового гарнізону Олега Ціцака військовим прокурором сил АТО.

"Він довів свою ефективність на Закарпатті – а саме порушенням справ щодо корумпованих митників. Зараз перед ним завдання – до кінця року показати результат, дати підозри чиновникам, які вкрали кошти на будівництві другої лінії оборони", – наголосив генпрокурор.

Луценко зазначив, що бачив на власні очі наслідки розкрадання.

"Я особисто бачив, на що це зараз схоже: замість укріплень – бліндажі, де лежать гілляки, там розкрадені повністю бронедвері та броневікна, бетонні укріплення не зведені. До кінця року мають бути підозри усім, хто підписував акти виконаних робіт. Ціцак це знає: будуть підозри – буде працювати, ні – вилетить, як попередній прокурор", – заявив Луценко.

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Як відомо, генпрокурор Юрій Луценко доручив провести перевірку використання бюджетних коштів на зведення фортифікаційної споруди другої лінії оборони у зоні АТО у вересні 2017 року.

21 вересня у Краматорську Луценко представив нового керівника Військової прокуратури сил антитерористичної операції Олега Ціцака.

Його попередник Олег Сенюк протримався на цій посаді чотири місяці.

Теми: ГенпрокуратураЛуценкоАТО
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