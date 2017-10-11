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Луценко: Если военный прокурор АТО не даст подозрений – вылетит

Среда, 11 октября 2017, 16:28

Назначенный недавно военный прокурор сил АТО менее, чем за три месяца должен объявить подозрения всем чиновникам, которые украли деньги на строительстве второй линии обороны, иначе будет уволен.

Об этом заявил генеральный прокурор Юрий Луценко на пресс-брифинге во время рабочего визита на Закарпатье 11 октября, сообщает "Укринформ".

"В зоне АТО нужен человек, который будет эффективен, – сказал Луценко, отвечая на вопрос активистов о назначении бывшего прокурора Ужгородского военного гарнизона Олега Цицака военным прокурором сил АТО.

"Он доказал свою эффективность на Закарпатье – а именно возбуждением дел по коррумпированным таможенникам. Сейчас перед ним задача – до конца года показать результат, дать подозрения чиновникам, которые украли деньги на строительстве второй линии обороны", – подчеркнул генпрокурор.

Луценко отметил, что видел собственными глазами последствия хищения.

"Я лично видел, на что это сейчас похоже: вместо укреплений – блиндажи, где лежат ветки, там разворованы полностью бронедвери и бронеокна, бетонные укрепления не сооружены. До конца года должны быть подозрения всем, кто подписывал акты выполненных работ. Цицак это знает: будут подозрения – будет работать, нет – вылетит, как предыдущий прокурор", – заявил Луценко.

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Как известно, генпрокурор Юрий Луценко поручил провести проверку использования бюджетных средств на строительство фортификационного сооружения второй линии обороны в зоне АТО в сентябре 2017 года.

21 сентября в Краматорске Луценко представил нового руководителя Военной прокуратуры сил антитеррористической операции Олега Цицака.

Его предшественник Олег Сенюк продержался на этом посту четыре месяца.

Темы: ГенпрокуратураЛуценкоАТО
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