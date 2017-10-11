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Холодницький заявив про ще 2 підозри за розкрадання в Міноборони

Середа, 11 жовтня 2017, 16:55
Холодницький заявив про ще 2 підозри за розкрадання в Міноборони

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький повідомив про ще дві підозри у справі про корупційну схему з розтрати державних коштів під час закупівлі палива для Міноборони.

Про це заявив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький під час спілкування із журналістами у середу.

На запитання, скільки ще осіб затримано окрім заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича, Холодницький відповів: "Ще двоє".

Пізніше в НАБУ уточнили, що вирішується питання про оголошення підозри ще двом фігурантам. Йдеться про службовців Міноборони.

"Треба сказати, що затримали (Гулєвича і Павловського - ред.) фактично на робочих місцях. Затримали спокійно… Тривають слідчі дії. Особи прибули фактично по запрошенню в НАБУ. Опору не чинили. Це буде враховано під час формування нашої позиції під час обрання запобіжного заходу", - розповів він.

Він розповів, що їм загрожує від 8 до 12 років ув'язнення і прокуратура буде просити обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на 2 місяці з альтернативою внесення застави.

Також Холодницький висловив сподівання що протягом 4 місяців слідство у цій справі буде завершено. Він повідомив, що засідання Солом'янського райсуду щодо обрання запобіжного заходу Гулєвичу і Павловському відбудеться у четвер 12 жовтня.

Обом затриманим повідомлено про підозру за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України.

Як відомо, у середу детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Олександр Шумілін, УП

Теми: ХолодницькийМіноборони
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