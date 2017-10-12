ЗМІ: Причетні до розкрадання грошей Міноборони посадовці "Трейд Коммодіті" втекли

Підозрювані в причетності до розкрадання 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони посадові особи товариства з обмеженою відповідальністю "Трейд Коммодіті" (Кам'янське), яке перемогло в тендері, втекли.

Про це, посилаючись на джерело в правоохоронних органах, повідомляють Українські новини.

"Вони всі втекли, на жаль", - сказав він.

За його словами, ймовірно, їм вдалося сховатися, оскільки хтось "злив" інформацію про те, що готується спецоперація Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури щодо затримання фігурантів.

За непідтвердженою інформацією джерел УП, двоє можливих фігурантів виїхали з країни близько місяця тому і відтоді не поверталися.

Як відомо, в середу детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

Згідно з повідомленням НАБУ, йдеться про корупційну схему з розтрати державних коштів на суму понад 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України.

Пізніше керівник САП Назар Холодницький повідомив про ще дві підозри.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Сам Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті" і готовий співпрацювати із НАБУ.

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