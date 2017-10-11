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Грановський заперечує зв'язок з "Трейд Коммодіті" і готовий допомагати НАБУ

Середа, 11 жовтня 2017, 15:50

Нардеп від БПП Олександр Грановський заперечує свою причетність до компанії "Трейд Коммодіті", яка, за інформацією УП, фігурує у справі щодо розтрати державних коштів у сумі понад 149 мільйонів гривень під час закупівлі палива для Міноборони.

Про це він сказав в коментарі Українській правді.

"Мій коментар буде дуже простим: Я не маю жодного стосунку до цієї компанії, більше того, не розумію, чим вона займається. Якщо треба, я готовий допомогти слідству розібратися у справі, але я ніяк не пов'язаний з діяльністю цієї компанії. Тому це питання не за адресою", - сказав він.

"Я з таким самим успіхом можу коментувати діяльність NASA чи ветеринарної служби Білорусі. Про них я знаю стільки ж, як і про цю компанію", - додав Грановський.

Як відомо, детективи НАБУ і САП у середу затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулєвича.

Затриманих вважають імовірними учасниками злочину. У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті", повідомило джерело УП.

Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодити", яке також виграло аукціони "Укрзалізниці" на поставку дизпалива на 2,91 млрд грн, стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Роман Романюк, Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: НАБУГрановськийармія
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