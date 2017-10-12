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"Укрзализныця" анонсировала новый сервис в ночных поездах. И компот

Четверг, 12 октября 2017, 11:56

"Укрзализныця" введет услугу полноценного питания в ночных поездах.

Об этом пишет 12 октября и.о. председателя правления ПАО "Укрзализныця" Евгений Кравцов в Twitter.

"И компот!) В ноябре предложим сервис полноценного питания в ночных поездах. В меню-первые блюда, сэндвичи, снеки, десерты", – отмечает глава железнодорожников.

Как известно, в марте 2017 года в "Укрзализныци" утвердили новый порядок относительно постельного белья и инвентаря в поездах.

Как сообщалось, 9 августа 2017 года правительство выбрало вместо Войцеха Балчуна, который подал в отставку, временно исполняющим обязанности председателя правления УЗ первого заместителя министра инфраструктуры Евгения Кравцова.

Подробнее о достижениях и провалах Балчуна в "Укрзализныце" читайте в статье на ЭП.

Украинская правда

Темы: Укрзализныцятранспортеда
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