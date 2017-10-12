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Прокуратура просить допомогти з доказами проти генерала РФ

Четвер, 12 жовтня 2017, 12:06

Головна військова прокуратура з'ясовує імена тих, кого тримали у підрозділі так званого "Міністерства державної безпеки ЛНР", і причетних до злочинів російського генерала Романа Шадріна.  

Генеральна прокуратура України просить у разі наявності будь-якої інформації про це звертатися до Головної військової прокуратури за номером 063 409 10 85.

"У кримінальному провадженні необхідно встановити всіх осіб, які були незаконно затримані учасниками так званого "Міністерства державної безпеки" терористичної організації "ЛНР", а також інших осіб, яким відомі будь-які обставини участі у вказаній організації Шадріна Р.О., відомого під позивними "Цар" та "Генерал", – пояснює ГПУ.

Із метою притягнення Шадріна до кримінальної відповідальності тривають слідчі дії, спрямовані на встановлення обставин всіх злочинів.

Роман Шадрін
Роман Шадрін
"Україна молода"

Як відомо, у березні 2017 року Головна військова прокуратура України повідомила про підозру російському генерал-майору Роману Шадріну: йому інкримінують ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній організації), ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 (ведення агресивної війни), ч.1 ст. 438 (накази жорстоко поводитися з цивільним населенням) ККУ.

Зокрема, за даними слідства, "Шадрін організував викрадення цивільних осіб, у тому числі громадян Російської Федерації, їх подальше незаконне ув'язнення, застосування фізичного насильства та іншого жорстокого поводження з ними".

Роман Шадрін – радянський і російський офіцер, який у 2013 році став депутатом Єкатеринбурзької міської думи, але в 2014 році взяв склав повноваження і поїхав у "тривале відрядження" – воювати на Луганщину. За даними ЗМі, там фактично очолював контррозвідку.

Олена Рощенко, УП

Теми: ДонбасЛНРРосіяпрокуратура
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