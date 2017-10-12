Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ймовірно причетна до схем Міноборони компанія ховається від ЗМІ

Четвер, 12 жовтня 2017, 13:41

Спроби "Української правди" отримати будь-які коментарі від компанії "Трейд Коммодіті", яка підозрюється в причетності до скандалу з незаконними закупівлями Міноборони, не мали успіху.

У держреєстрі і на сайті підприємства були вказані чотири різні телефони. З них лише за одним номером підняли трубку.

Співрозмовник, який відмовився себе називати, але номер якого на сайті компанії був вказаний як номер Володимира, заявив, що він давно не працює в "Трейд Коммодіті".

Він навідріз відмовився відповідати на будь-які питання, не сказав, коли звільнився з компанії і не зміг порадити, до кого можна звернутися ще.

На сайті "Трейд Коммодити" ніяких коментарів теж немає.

При цьому низка ЗМІ написали новини з посиланням на нібито прес-реліз "Трейд Коммодіті", в якому компанія стверджує, що здійснювала поставки палива до Міноборони виключно в рамках закону.

Як повідомлялося, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони генерал-лейтенанта Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича.

Йдеться про корупційну схему розтрати державних коштів в сумі понад 149 млн гривень при закупівлі палива для Міністерства оборони України.

Пізніше Національне антикорупційне бюро повідомило про підозру у цій справі ще 2 чиновникам Міноборони.

За даними Еnkorr.com.ua, НАБУ і САП підозрюють в незаконних поставках палива міністерству компанію "Трейд Коммодити", зокрема її офіційного власника і директора Вадима Майко і неформального керівника Володимира Гарькавого.

Оксана Коваленко, Євген Кизилов, УП

Теми: МіноборонискандалкриміналкорупціяНАБУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
Міноборони
Окупанти влаштовують провокації, щоб виявити, хто допомагає ЗСУ − Маляр
Найбільше сил росіяни сконцентрували на Куп’янському напрямку – Маляр
ЗСУ на півдні подекуди прорвали першу лінію оборони і вийшли на проміжну – Маляр
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: