Компания, возможная участница схем Минобороны, скрывается от СМИ

Попытки "Украинской правды" получить какие-либо комментарии от компании "Трейд Коммодити", которая подозревается в причастности к скандалу с незаконными закупками Минобороны, не увенчались успехом.

В госреестре и на сайте предприятия были указаны четыре разных телефона. Из них лишь по одному номеру подняли трубку.

Собеседник, который отказался себя называть, но номер которого на сайте компании был указан как номер Владимира, заявил, что он давно не работает в "Трейд Коммодити".

Он наотрез отказался отвечать на какие-либо вопросы, не сказал, когда уволился из компании и не смог посоветовать, к кому можно обратиться еще.

На сайте "Трейд Коммодити" никаких комментариев тоже нет.

При этом ряд СМИ написали новости со ссылкой на якобы пресс-релиз "Трейд Коммодити", в котором компания утверждает, что осуществляла поставки топлива в Минобороны исключительно в рамках закона.

Как сообщалось, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны генерал-лейтенанта Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Владимира Гулевича.

Речь идет о коррупционной схеме растраты государственных средств в сумме свыше 149 млн гривен при закупке топлива для Министерства обороны Украины.

Позднее Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении по этому делу еще 2 чиновникам Минобороны.

По данным Еnkorr.com.ua, НАБУ и САП подозревают в незаконных поставках топлива министерству компанию "Трейд Коммодити", в частности ее официального владельца и директора Вадима Майко и неформального руководителя Владимира Гарькавого.

Оксана Коваленко, Евгений Кизилов, УП