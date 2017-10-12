Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Клімкін: Україна не буде позбавляти угорську меншину мови

Четвер, 12 жовтня 2017, 15:13

Україна не має наміру асимілювати, позбавити ідентичності чи мови угорську меншину.

На цьому наголосив міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін в інтерв'ю угорському телебаченню, інформує у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Надзвичайно важливо мати відвертий і конструктивний діалог щодо освітнього закону. В першу чергу він – про людей", – наголосив Клімкін.

Глава МЗС запевнив, що мета Україна – забезпечити роль української мови як державної на тому самому рівні, як це забезпечено в усіх європейських країнах, у тому числі в Угорщині.

Як відомо, 25 вересня президент Порошенко підписав закон "Про освіту". Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення з рекомендаціями Україні за підсумками термінових дебатів.

Рішення ПАРЄ доволі жорстко засуджує те, що Верховна Рада ухвалила закон про освіту, змінивши статтю 7 (про мову освіти) без консультацій з представниками національних меншин.

Українська правда

Теми: моваМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії

У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною

доповнено, фотоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, серед постраждалих – дитина

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Усі новини...
мова
"Я хотіла розуміти звернення Зеленського": історії іноземців, які вчать українську
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Зеленський підписав закон про продовження переходу на українську для шкіл з мовами ЄС
Останні новини
19:52
Байден: США передали Ірану приватне повідомлення про напади хуситів
19:46
Зеленський поговорив із лідерами коаліції Болгарії
19:33
Туск: Очікуватиму від України допомоги у вирішенні ситуації на кордоні
19:25
відеоЗеленський обговорив із главою МЗС Франції спільне виробництво дронів і артилерії
19:05
У США продовжують заборону на польоти літака Boeing 737 MAX 9 – Reuters
18:49
Найбільше атак відбито в суботу на Мар’їнському і Авдіївському напрямках – Генштаб
18:45
ЗМІ: Двох українців не пустили до Німеччини з Польщі
18:38
У неділю в Україні невеликий сніг, морози до -18°
18:26
Росіяни все частіше застосовують в Україні боєприпаси з хімічними речовинами – Генштаб
17:57
У Румунії фермери блокують рух вантажівок на пункті пропуску з Україною
Усі новини...
Реклама: