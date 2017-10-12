Клімкін: Україна не буде позбавляти угорську меншину мови

Україна не має наміру асимілювати, позбавити ідентичності чи мови угорську меншину.

На цьому наголосив міністр зовнішніх справ України Павло Клімкін в інтерв'ю угорському телебаченню, інформує у Twitter речниця МЗС Мар'яна Беца.

"Надзвичайно важливо мати відвертий і конструктивний діалог щодо освітнього закону. В першу чергу він – про людей", – наголосив Клімкін.

.@PavloKlimkin Україна не має наміру асимілювати, позбавити ідентичності чи мови угорську меншину — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 12 жовтня 2017 р.

Глава МЗС запевнив, що мета Україна – забезпечити роль української мови як державної на тому самому рівні, як це забезпечено в усіх європейських країнах, у тому числі в Угорщині.

Як відомо, 25 вересня президент Порошенко підписав закон "Про освіту". Документ передбачає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова - українська.

У Польщі, Румунії, Угорщині, Греції, Болгарії висловили стурбованість у зв'язку з нормами цього закону, що стосуються мови навчання представників національних меншин України.

26 вересня уряд Угорщини заявив, що буде блокувати всі подальші рішення Євросоюзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон "Про освіту".

12 жовтня Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила рішення з рекомендаціями Україні за підсумками термінових дебатів.

Рішення ПАРЄ доволі жорстко засуджує те, що Верховна Рада ухвалила закон про освіту, змінивши статтю 7 (про мову освіти) без консультацій з представниками національних меншин.

Українська правда