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Климкин: Украина не будет лишать венгерское меньшинство языка

Четверг, 12 октября 2017, 15:13

Украина не намерена ассимилировать, лишать идентичности или языка венгерское меньшинство.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью венгерскому телевидению, передает в Twitter пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Чрезвычайно важно иметь откровенный и конструктивный диалог по образовательному закону. В первую очередь он - о людях", - подчеркнул Климкин.

Глава МИД заверил, что цель Украины - обеспечить роль украинского языка как государственного на том же уровне, как это обеспечено во всех европейских странах, в том числе в Венгрии.

Как известно, 25 сентября президент Порошенко подписал закон "Об образовании". Документ предусматривает, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык – украинский.

В Польше, Румынии, Венгрии, Греции, Болгарии выразили обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающиеся языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.
26 сентября правительство Венгрии заявил, что будет блокировать все дальнейшие решения Евросоюза, направленные на сближение ЕС с Украиной из-за закона "Об образовании".

12 октября Парламентская ассамблея Совета Европы приняла решение с рекомендациями Украине по итогам срочных дебатов.

Решение ПАСЕ довольно жестко осуждает то, что Верховная Рада приняла закон об образовании, изменив статью 7 (о языке образования) без консультаций с представителями национальных меньшинств.

Украинская правда

Темы: языкМИД
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