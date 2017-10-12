Гладковський пояснив, чому вирішив поручитися за замміністра

Заступник секретаря РНБО Олег Гладковський пояснив, що вирішив взяти на поруки заступника міністра оборони Ігоря Павловського, затриманого за підозрою в розтраті, бо той раніше добре себе зарекомендував.

Про це Гладковський зазначив у відповіді на запит Української правди.

Він нагадав, що Павловський є членом Міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю, а також заступником голови Міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу при РНБО.

"Обидві комісії очолюю я, і нам часто доводилося спілкуватися с огляду на напрямки нашої професійної діяльності. Можу відверто сказати, що генерал Павловський зарекомендував себе як свідомий громадянин і досвідчений фахівець у сфері "оборонки". При цьому свій значний досвід він отримав не в кабінеті, а безпосередньо в зоні проведення бойових дій на Сході України", - сказав Гладковський.

Посадовець зазначив, що востаннє спілкувався із генералом за день до затримання, а "пізніше не було спілкування, оскільки телефони уже не відповідали". Рішення взяти на поруки колегу Гладковський ухвалив, щойно стало відомо про його затримання.

"Він завжди займав активну позицію і стояв на захисті державних інтересів під час здійснення закупівлі та розробки військової техніки та озброєння. Більше того, завдяки його знанням, формування державного оборонного замовлення здійснювалося з максимальним врахуванням потреб ЗСУ, у тому числі підрозділів, які задіяні для проведення АТО", - переконує Гладковський.

Воночас він стверджує, що нічого не знає про діяльність компанії "Трейд Коммодіті".

"Я не маю жодної інформації щодо діяльності цієї компанії, а також навіть гадки не маю, з ким вона була пов’язана, та чим займалася. Я ніколи навіть про неї не чув", - запевнив посадовець.

Як відомо, 11 жовтня детективи НАБУ і САП затримали заступника міністра оборони Ігоря Павловського і директора Департаменту держзакупівель і постачання матеріальних ресурсів Міноборони Володимира Гулевича за розтрату понад 149 млн грн держбюджету при закупівлі пального для Міноборони.

У злочинній схемі фігурує компанія "Трейд Коммодіті". Нардеп з БПП Сергій Лещенко заявляв, що за ТОВ "Трейд Коммодіті" стоїть Андрій Адамовський - "багаторічний бізнес-партнер і спільник" нардепа Олександра Грановського.

Грановський заперечує свою причетність до "Трейд Коммодіті".

Гладковського вважають людиною президента Петра Порошенка, з яким він довгий час мав спільний бізнес. Зокрема, йдеться про корпорацію "Богдан".

УП писала, що сфери впливу в оборонній галузі були поділено між секретарем РНБО Олександром Турчиновим та Петром Порошенком.

Президент здійснював контроль через першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, який є давнім бізнес-партнером Порошенка та інститутським товаришем нардепа з БПП Ігоря Кононенка.

Оксана Коваленко, УП