Гладковский объяснил, почему решил поручиться за замминистра

Заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский объяснил, что решил взять на поруки заместителя министра обороны Игоря Павловского, задержанного по подозрению в растрате, потому что тот ранее хорошо себя зарекомендовал.

Об этом Гладковский отметил в ответе на запрос Украинской правды.

Он напомнил, что Павловский является членом Межведомственной комиссии по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля, а также заместителем председателя Межведомственной комиссии по вопросам оборонно-промышленного комплекса при СНБО.

"Обе комиссии возглавляю я, и нам часто приходилось общаться с учетом направления нашей профессиональной деятельности. Могу откровенно сказать, что генерал Павловский зарекомендовал себя как сознательный гражданин и опытный специалист в сфере "оборонки". При этом свой значительный опыт он получил не в кабинете, а непосредственно в зоне проведения боевых действий на Востоке Украины", - сказал Гладковский.

Чиновник отметил, что в последний раз общался с генералом за день до задержания, а "потом не было общения, поскольку телефоны уже не отвечали". Решение взять на поруки коллегу Гладковский принял, как только стало известно о его задержании.

"Он всегда занимал активную позицию и стоял на защите государственных интересов при осуществлении закупки и разработки военной техники и вооружения. Более того, благодаря его знаниям, формирование государственного оборонного заказа осуществлялось с максимальным учетом потребностей ВСУ, в том числе подразделений, которые задействованы для проведения АТО", - утверждает Гладковский.

В то же время он говорит, что ничего не знает о деятельности компании "Трейд Коммодити".

"Я не имею никакой информации о деятельности этой компании, и даже понятия не имею, с кем она была связана, и чем занималась. Я никогда даже о ней не слышал", - заверил чиновник.

Как известно, 11 октября детективы НАБУ и САП задержали заместителя министра обороны Игоря Павловского и директора Департамента госзакупок и обеспечения материальными ресурсами Минобороны Владимира Гулевича за растрату более 149 млн грн госбюджета при закупке топлива для Минобороны.

В преступной схеме фигурирует компания "Трейд Коммодити". Нардеп из БПП Сергей Лещенко заявлял, что за ООО "Трейд Коммодити" стоит Андрей Адамовский - "многолетний бизнес-партнер и сообщник" нардепа Александра Грановского.

Грановский отрицает свою причастность к "Трейд Коммодити".

Гладковского считают человеком президента Петра Порошенко, с которым он долгое время имел общий бизнес. В частности речь идет о корпорации "Богдан".



УП раньше писала, что сферы влияния в оборонной отрасли после 2014 года были разделены между секретарем СНБО Александром Турчиновым и Петром Порошенко.



Президент осуществлял контроль через 1-го заместителя Секретаря СНБО Олега Гладковского, который является давним бизнес-партнером Порошенко и институтским товарищем нардепа с БПП Игоря Кононенко.

Оксана Коваленко, УП