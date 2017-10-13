Екс-мер Миколаєва оскаржує свою відставку

Колишній мер Миколаєва Олександр Сєнкевич оскаржує в суді рішення Миколаївської міської ради про його відставку.

Про це повідомляється на сайті Центрального районного суду Миколаєва.

12 жовтня до суду надійшла позовна заява від Сєнкевича до Миколаївської міськради щодо скасування рішення міськради "Про дострокове припинення повноважень міського голови" від 5 жовтня 2017 року.

Автоматизована система документообігу суду розподілила справу на суддю Олександра Чулупа.

Час та дату судового засідання у вказаному провадженні повідомлять окремо.

Як відомо, 5 жовтня на позачерговій сесії Миколаївської міськради депутати визнали незадовільною роботу мера Олександра Сєнкевича і достроково припинили його повноваження.

8 жовтня на Соборній площі міста провели віче на підтримку Сєнкевича, який очолює миколаївську міську організацію "Самопомочі".

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Олександр Сєнкевич пов’язує два протоколи про корупцію щодо себе з тим, що він є соратником Андрія Садового.

Ще наприкінці 2015 року міськрада розглядала питання щодо оплати праці мера. Сєнкевич мав би заявити про конфлікт інтересів і не брати участь у голосуванні, але не зробив цього.

Офіційний мільйонер склад "злочину" називає сміхотворним і готовий захищати себе в суді.

Олена Рощенко, УП